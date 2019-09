Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Sachbeschädigung

Brachbach (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen eine Grubenlore um, welche an der Einmündung Karl-Dressler-Straße / In der Dorfwiese aufgestellt war. Der Tatzeitraum wird auf Montag, zwischen 22:15 und 22:30 Uhr eingeschränkt. Die zur Verschönerung des Ortsbildes aufgestellte Grubenlore war samt Gleisschienen umgeworfen worden. Die als Dekorationsmaterial in der Lore befindlichen Steine lagen daneben. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

