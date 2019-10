Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 16-Jährige am Giersberg sexuell berührt - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Siegen (ots)

Bereits am Freitag (04.10.2019), gegen 08:00 Uhr, wurde eine 16-jährige Siegenerin von einem bisher unbekannt Mann im Bereich des Wallauer Weges belästigt. Von der Bushaltestelle am Schulzentrum verfolgte der Mann die Jugendliche, näherte sich ihr und begrapschte sie. Die 16-Jährige flüchtete in ein Wohnhaus, der Mann verschwand in unbekannte Richtung.

Der Mann war circa 30 Jahre alt, zwischen 180 cm und 185 cm groß, normale Figur, hellhäutig, kurze mittelblonde Haare. Er trug eine schwarze Brille, dunkelblaue Jeans, eine graue Kapuzenjacke mit weißen Farbanteilen und Sportschuhe.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

