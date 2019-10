Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall auf dem Radweg zwischen Netphen und Deuz - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Netphen (ots)

Bereits am Freitag (04.10.2019), gegen 14:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Fuß-/Radweg zwischen Netphen und Netphen-Deuz.

Eine 52-Jährige war dort mit ihren Hunden spazieren, als ihr ein Pkw Dacia Duster, Farbe graumetallic, entgegenkam. Ohne seine Geschwindigkeit zu verringern, fuhr der noch unbekannte Pkw-Fahrer an der Frau so knapp vorbei, dass diese mit der Hand und Hüfte gegen den Pkw stieß. Bei dem Zusammenprall wurde die Frau an der Hand und Hüfte verletzt, ebenso wurde die Jacke, eine Armbanduhr und ein mitgeführtes Handy beschädigt.

Hinweise auf den Pkw Dacia Duster und den Fahrer, welcher öfter diesen Radweg benutzen soll, bitte an das Verkehrskommissariat in Kreuztal unter 0271/7099-0

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell