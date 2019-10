Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Frontalzusammenstoß im Altmühlbachtal - Zwei Personen leicht verletzt - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Berghausen) (ots)

Am Freitag (04.10.2019), gegen 13:50 Uhr, ereignete sich im Altmühlbachtal ein Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger war mit seinem Skoda auf der K 47 in Richtung Rinthe unterwegs. Ihm entgegen kam eine 59-jährige Fiatfahrerin. Im Verlauf einer Kurve kam der 50-jährige Bad Berleburger von seinem Fahrstreifen ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fiat. Beide Personen wurden bei dem Unfall verletzt und wurden von Rettungskräften einem Krankenhaus in Bad Berleburg zugeführt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell