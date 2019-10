Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrer stürzt über Baum - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In Kreuztal ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer gekommen. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf einem Radweg im Bereich des Mühlenwegs. Ersten Zeugenangaben zufolge sah der 20-Jährige einen quer auf dem Radweg liegenden Baum zu spät. Auf regennasser Fahrbahn konnte der Radfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Fahrrad wurde durch den Sturz beschädigt. Bis zur Beseitigung des witterunsgbedingt umgestürzten Baumes sperrte die Polizei den Radweg im Bereich der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Christoph Irle

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell