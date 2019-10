POL-SI: Einbruch in Bücherei- Zeugen gesucht - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Einbruch in Bücherei- Zeugen gesucht

Bad Laasphe (ots)

In Bad Laasphe ist es am Donnerstag(03.10.2019) zu einem Einbruch in die örtliche Bücherei gekommen. Am Wilhelmsplatz verschafften sich im Verlauf des Tages unbekannte Täter gewaltsam Zugang zur am Tattag geschlossenen Bücherei. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchwühlten Teile der Bücherei. Die Diebe entwendeten Bargeld und richteten einen Sachschaden in Höhe von circa 500,- Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Berleburg unter 02751-9090 entgegen.

