Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt hat sich eine Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstag, 26.09.2019, in Lörrach. Ein 55 Jahre alter Opel-Fahrer wollte kurz nach 13:00 Uhr aus einem Grundstück auf die Brombacher Straße einfahren. Dazu musste er eine Geh- und Radweg kreuzen. Dort kam es dann zum leichten Kontakt mit einer vorbeifahrenden 69-jährigen Fahrradfahrerin, die in der Folge stürzte. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

