Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: "Tellermine" entpuppt sich als Wecker

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.09.2019, konnte nach dem vermeintlichen Fund einer Tellermine in Lörrach-Tumringen Entwarnung gegeben werden. Tatsächlich handelte es sich um einen Wecker. Bei einer Haushaltsauslösung war dieser stark verrostete Gegenstand auf einer Wiese zum Vorschein gekommen. Da dieser tatsächlich eine Ähnlichkeit mit einer gefährlichen Waffe hatte, wurde gegen 13:00 Uhr die Polizei verständigt. Ein Bild davon wurde an die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes übersandt, die nach Durchsicht einschlägiger Literatur zum Schluss kamen, dass es sich wohl doch um keine Waffe handle. Die Beamten vor Ort wurden gebeten, den Gegenstand mal umzudrehen. Ein Beamter stellte sich freiwillig diesem gewagten Unterfangen. Der offenkundig mit unerschöpflicher Stressresilienz gesegnete Polizeibeamte stellte dann fest, dass es sich um einen, wie bereits zuvor von einem ihn begleitenden Berufseinsteiger gemutmaßt, um einen Wecker handelte. Der Wecker wurde dem Kampfmittelbeseitigungsdienst für ihr "Kuriositätenkabinett" übersandt.

