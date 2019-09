Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Unbekannte Täter stehlen Kupferkabel von einem Betonwerk

Homberg (ots)

Wabern Diebstahl von Kupferkabeln Tatzeit: 23.09.2019, 21:30 Uhr Kupferkabel im Gesamtwert von 450,- Euro stahlen unbekannte Täter gestern Abend vom Gelände eines Betonwerks an der B 254, zwischen Wabern und Wabern-Niedermöllrich. Die Täter brachen das Sicherungsschloss des Schaltanlagencontainers auf und entwendeten aus dem Container mehrere zuvor abmontierte Kabel. Weiterhin stahlen sie ein ca. 20 Meter langes Kabel an einer Pumpstation. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

