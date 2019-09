Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Streit endet mit Verletzungen

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, 14.09.2019, gegen 22:30 Uhr, gerieten ein 39-Jähriger und ein 46-Jähriger in der Kapeller Straße in Streit. Als der ältere von beiden weggehen wollte, hinderte ihn der jüngere Mann daran und schlug ihm in der Folge zwei Mal ins Gesicht, wodurch die Lippe des Geschädigten aufplatzte. Zwei Zeugen konnten die Kontrahenten trennen. Den aufnehmenden Beamten zufolge war der Beschuldigte stark alkoholisiert.

