Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Kleinkraftrad gestürzt

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 12.09.2019, gegen 11:24 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad die K 23 aus Richtung Dörrenbach kommend in Richtung Deutschhof. An der Kreuzung zur L 545 missachtete er die Vorfahrt eines 41-jährigen, in Richtung Steinfeld fahrenden, PKW-Fahrers und fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Der PKW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen nur durch eine Vollbremsung und Ausweichen in den Grünstreifen verhindern. Der Kleinkraftradführer kam dennoch zu Fall und zog sich oberflächliche Kopfverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Derzeit wird von einer medizinischen Unfallursache ausgegangen.

