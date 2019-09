Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Schlägerei auf Kerweplatz

Lingenfeld (ots)

Zeugen meldeten am Samstagabend gegen 22 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei Personen auf der Kerwe in Lingenfeld. Beim Eintreffen der Polizei konnte nur noch der Angreifer angetroffen werden. Diesem wurde ein Platzverweis erteilt. Bei dem Geschädigten soll es sich um eine Person handeln, die mit einem sog. "Fatbike" (auffällig dicke Fahrradreifen) unterwegs sein soll. Die Person wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

