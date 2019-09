Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Ehepaar angegriffen

Germersheim (ots)

Ein Ehepaar hielt sich am Samstagabend vor der Festungslounge in Germersheim auf. Eine Person, die sie flüchtig kannten, gesellte sich zu ihnen und schlug unvermittelt im Gespräch dem Mann ins Gesicht. Die Frau holte Hilfe und kehrte zurück. Auch sie wurde von der Person geschlagen und zusätzlich beleidigt. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Schläger immer noch aggressiv und konnte nicht beruhigt werden. Die Nacht endete für ihn in der Gewahrsamszelle der Polizei. Das Ehepaar wurde leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat bleiben unklar.

