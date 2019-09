Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Einbruch in Gaststätte

Germersheim (ots)

Mit massiver Gewalt verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt in eine Gaststätte in der Heilbronner Straße in Germersheim. Mehrere Stahltüren wurden aufgebrochen, bis die Täter in den Gastraum eindringen konnten. Im Innenraum wurde alles durchwühlt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde lediglich ein Laptop entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

