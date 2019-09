Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach: 14.09.2019, 18.07 Uhr Zu lauter Auspuff!!!

Landau (ots)

Bei der Streifenfahrt fiel einer Funkstreifenbesatzung ein zu lauter Pkw auf.

Einer Landauer Funkstreife fiel in Offenbach auf der L 509 ein Golffahrer mit lautem Endschalldämpfer auf. Bei einer durchgeführten Dezibelmessung wurde der erlaubte Wert erheblich überschritten. Zudem wurden an dem Pkw noch weitere Mängel festgestellt. Dem 25-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Germersheim wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet in eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell