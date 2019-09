Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Im Kurtal geflüchtet

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, 13.09.2019, zwischen 07:40 Uhr und 08:00 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer vermutlich mit einem blauen VW Golf die Kurtalstraße in Richtung Weinstraße. Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Vectra kam es zur Spiegelberührung, in deren Folge der linke Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges beschädigt wurde. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher jedoch von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell