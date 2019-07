Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Seniorin in Wohnung überrumpelt und Bargeld gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Fulda (ots)

FULDA. Eine Senioren ist am frühen Dienstagmorgen (16.7.) von Unbekannten um ihr Erspartes gebracht worden. Gegen 8 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer lebensälteren Dame in der Kohlhäuser Straße. Beim Öffnen der Tür wurde sie unvermittelt von einer Frau mittleren Alters in die Wohnung gedrängt und in ein Gespräch verwickelt. Dabei wedelte die Tatverdächtige mit Tüchern um sich und gab an, diese für eine Hausbewohnerin genäht zu haben. Während man sich in der Küche befand, schlich mindestens eine weitere unbekannte Person in die Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Als die Senioren dies bemerkte und nachsehen wollte, versperrte ihr die Tatverdächtige den Weg und drängte sie immer wieder in die Küche zurück. Wenig später verließ die Frau die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Bei ihrer Nachschau stellte die Geschädigte den Diebstahl von mehreren Hundert Euro fest.

Die Tatverdächtige soll laut Zeugenangaben ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben, zwischen 30 und 50 Jahre alt und etwa 150 cm groß gewesen sein.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder Hinweise zu den Tätern bzw. verdächtigen Fahrzeugen machen können sowie weitere Geschädigte, die ebenfalls Opfer einer solchen Masche geworden sind, werden gebeten, sich zeitnah mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzten.

Nützliche Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de und www.senioren-sind-auf-zack.de

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

