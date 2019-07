Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Arbeitsunfall in Burghaun

Fulda (ots)

Arbeitsunfall in Burghaun

BURGHAUN. Im Burghauner Ortsteil Gruben ereignete sich am Dienstagvormittag (16.7.) auf dem Gelände eines Stahlhändlers in der Straße "Am Steierfeld" ein Arbeitsunfall. Dabei verletzte sich ein 20-jähriger Mitarbeiter am Bein. Über die Schwere der Verletzung ist bislang nichts bekannt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte der 20-Jährige gegen 10:40 Uhr einen Bund Stahlrohre mit einem Kran verladen, als ihm ein Paket verrutschte und ihn teilweise einklemmte. Zwei Mitarbeiter wurden durch seine Hilferufe auf den Verletzten aufmerksam und befreiten ihn. Im Anschluss wurde der 20-jährige Mann von den alarmierten Rettungskräften medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben.

