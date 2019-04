Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee - Dienstag, 16.04.2019, 19.30 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 19.30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in dem Einkaufsmarkt an der Rückingsallee einen Kunden beim Diebstahl von Spirituosen. Nachdem der Dieb an der Kasse ein paar Flaschen Wasser bezahlt hatte, wurde er von dem 49-Jährigen in ein Büro gebracht. Hier holte der in Mannheim lebende 43-Jährige rumänische Staatsbürger insgesamt 7 Flaschen Whiskey aus seiner Bekleidung. Herbeigerufene Polizeibeamte fanden anschließend weitere 7 Flaschen Gin im Pkw des 43-Jährigen, die beschlagnahmt wurden. Das Diebesgut hat insgesamt einen Wert von ca. 300 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

