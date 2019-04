Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl gescheitert - Kraftfahrer leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Westerlange - Mittwoch, 17. April 2019, 01.45 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 01.45 Uhr wurden zwei bislang unbekannte Männer auf dem Northeimer Autohof dabei ertappt, wie sie Waren von einem Lkw stehlen wollten. Die Männer flüchteten zu Fuß und ohne Diebesgut.

Ein 48 Jahre alter Kraftfahrer aus Rumänien verbrachte die Nacht in der Schlafkabine seines Sattelzuges. Gegen 01.45 Uhr wurde er durch leichtes Schaukeln seines Aufliegers geweckt. Der 48-Jährige stand auf und ging an das Ende seines Sattelzuges. Hier traf er an den offenstehenden Ladetüren auf die beiden Diebe. Einer der Täter sprühte ihm sofort eine brennende Substanz in die Augen. Anschließend flüchteten die beiden Männer unerkannt und ohne Diebesgut.

Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den Flüchtigen verlief ergebnislos. Der Auflieger hatte auf 25 Paletten elektronische Entsafter geladen und war auf dem Weg nach Hamburg. Der Kraftfahrer hatte seine gereizten Augen bereits mehrfach mit Wasser gespült. Eine ärztliche Behandlung war nicht mehr erforderlich.

Die Ermittlungen des 2. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Northeim dauern an.

