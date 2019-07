Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse gestohlen - EC-Karte Geld abgehoben

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 17.07.2019

Geldbörse gestohlen - EC-Karte Geld abgehoben Alsfeld - Aus einem Einkaufskorb entwendete ein unbekannter Täter am Samstag, zwischen 8 Uhr und 8:45 Uhr, im tegut-Markt in der Straße "An der Au" eine Geldbörse. Der Korb stand in einem Einkaufswagen. In einem günstigen Moment griff der Dieb hinein und holte das Portemonnaie heraus. Anschließend hob er, gegen 8:54 Uhr, mit der erbeuteten EC-Karte am Geldautomaten in der Postbank am Ludwigsplatz noch ein paar Euro Bargeld ab. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

