Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nächster Codiertermin für Fahrräder in der Wetterau

Friedberg (ots)

Am Mittwoch, 03.April 2019, zwischen 09 und 15 Uhr, bietet die Polizei auf dem Gelände der Polizeistation in Friedberg (Grüner Weg 3) den nächsten Codiertermin für Fahrräder an.

Die Zweiräder erhalten die sogenannte F.E.I.N-Codierung, die in den Rahmen geprägt wird. Dadurch lassen sich die Zweiräder leicht ihrem Eigentümer zuordnen und Täter lassen lieber die Finger von ihnen.

Eine Anmeldung zum Termin ist erforderlich!

-Termine können unter der Tel. 06031-601-462, mit dem Geschäftszimmer der Polizeistation Friedberg zu den Bürozeiten (Mo-Fr. 08 bis 15 Uhr) vereinbart werden.

-Der Personalausweis, ein Eigentumsnachweis (z.B. die Rechnung) sowie bei E-Bikes der Akku-Schlüssel zum jeweiligen Fahrrad sind mitzubringen.

-Carbon-Rahmen können aufgrund der Materialeigenschaften nicht codiert werden.

