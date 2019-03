Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kennzeichen und Fahrzeugschein geklaut ++ Friedberger bei Unfall schwer verletzt ++ Reichelsheimer ausgetrickst und bestohlen ++ Schaden angeschaut und weggefahren ++ u.a.

Friedberg (ots)

Zwei Fahrräder geklaut

Altenstadt: Ein blaues FuJI Rennrad und ein weißes Bulls Mountainbike standen in der Töpferstraße in Oberau noch Anfang des Monats in einem Abstellraum am Carport eines Wohnhauses. Zwischen dem 06. und 18. März entwendeten Diebe die beiden Fahrräder, die einen Wert von etwa 900 Euro haben, aus dem Abstellraum. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

Kennzeichen und Fahrzeugschein geklaut

Bad Nauheim: Ein Butzbacher hatte seinen roten B-Klasse Mercedes zwischen 09.35 und 17.45 Uhr am gestrigen Mittwoch auf dem Parkdeck in der Schwalheimer Straße in der unteren Parkebene abgestellt. Ein Dieb entwendete in dieser Zeit beide Kennzeichen des PKW und den Fahrzeugschein aus dem Handschuhfach des Autos. Wie der Täter in das verschlossene Fahrzeug gelangte ist unklar. Um Hinweise bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Mountainbike an Schule geklaut

Bad Vilbel: Ein schwarzes Giant Mountainbike entwendete ein Dieb am Dienstag, zwischen 07.45 und 13.20 Uhr, vom Fahrradabstellplatz einer Schule in der Saalburgstraße, obwohl es mit einem Schloss gesichert war. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des 700 Euro teuren Zweirades.

Von Tier erschreckt in die Leitplanke

Büdingen: Auf der Bundesstraße 521 zwischen Büches und Düdelsheim querte am Mittwochabend, gegen 22.20 Uhr ein Tier den Fahrweg eines 20-Jährigen aus Nidda. Der Fahrer erschreckte sich dadurch nach eigenen Angaben so, dass er mit seinem PKW gegen die Leitplanke fuhr und dabei einen Schaden von etwa 6000 Euro an seinem Auto verursachte.

Seat angefahren

Butzbach: Ihren weißen Seat Leon parkte eine Hüttenbergerin am Mittwoch, zwischen 14 und 16.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle in der Oppershofener Straße in Nieder-Weisel. Ein anderer Parkplatznutzer fuhr in dieser Zeit gegen die Fronstoßstange des Seat und verursachte einen Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise.

Reichelsheimer ausgetrickst und bestohlen Friedberg: Nach der Nummer eines Automobilclubs fragte ein Mann am Mittwochmittag, gegen 12.45 Uhr, einen Senior aus Reichelsheim, der auf der Kaiserstraße unterwegs war. Der Senior griff zu seinem Portemonnaie und schaute dort auf einer Servicekarte nach der Nummer. Währenddessen gelang es dem Fremden zunächst unbemerkt Scheine aus der Geldbörse zu entwenden. Als der Senior den Diebstahl bemerkte, war der fremde Mann bereits über alle Berge. Als etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1.75m groß und mit kurzen dunklen bis gräulichen Haaren wird der Dieb beschrieben. Er trug eine helle Hose und einen auffälligen gelben Blouson. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um weitere Hinweise auf den Langfinger.

Friedberger schwer verletzt

Friedberg: Auf der Bundesstraße 455 von Rosbach nach Friedberg fuhr ein 50-jähriger Friedberger am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, mit seinem PKW. Möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen kam er mit kurz vor dem Einmündungsbereich zur Rosbacher Straße nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW geriet in den Graben, prallte gegen einen betonierten Wasserdurchlass und landete schließlich im Feld neben der Fahrbahn. Am PKW entstand mit rund 25.000 Euro erheblicher Sachschaden. Der Friedberger kam mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Schaden angeschaut und weggefahren

Karben: Rückwärts aus der Rittergasse fuhr ein BMW-Fahrer am Mittwoch um 19.25 Uhr heraus, vermutlich, weil er bemerkte, dass er in eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit geraten war. Beim Rückwärtsfahren touchierte er in der Rendeler Straße einen am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Golf und verursachte einen Schaden von 400 Euro an diesem. Nach der Kollision stieg der Fahrer des älteren schwarzen BMW X5 mit HG - Kennzeichen aus, schaute sich den Schaden an und fuhr anschließend davon. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, merkte sich auch ein Kennzeichen, jedoch vermutlich leicht fehlerhaft. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, sucht daher weitere Zeugen des Unfalls.

Wildschwein erfasst

Karben: Gegen 21.05 Uhr am Mittwoch erfasste ein 29-jähriger Karbener mit seinem PKW auf der Bundesstraße 3 zwischen Bad Vilbel ein Wildschwein, welches vor ihm die Fahrbahn querte. Das Wildschwein lief danach davon. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

