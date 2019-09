Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, 13.09.2019, führten Kräfte der Bereitschaftspolizei vormittags Verkehrskontrollen in der Weinstraße und der Kapeller Straße durch. Hierbei konnten insgesamt 9 Fahrzeugführer bei der verbotenen Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt festgestellt werden. Den Betroffenen drohen nun ein Bußgeld über 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Darüber hinaus wurden 8 Gurtmuffel gebührenpflichtig verwarnt.

