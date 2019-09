Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Sachbeschädigungen an Autos auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am vergangenen Freitag, 20.09.2019, und am Samstag, 21.09.2019, wurden auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Todtmooser Straße in Wehr gleich zwei Autos zerkratzt. Von der Begehungsweise her ist es wahrscheinlich, dass ein Kind dafür verantwortlich ist. Betroffen war am Freitag ein schwarzer VW Golf. Dieser war für 15 Minuten ab 14:40 Uhr dort geparkt. An diesem wurde die hintere linke Türe mutwillig beschädigt. Am Samstag in der Zeit von 17:50 Uhr bis 18:10 Uhr wurde dann die Heckklappe eines roten Opel Astra zerkratzt, der in der Nähe der Parkplatzeinfahrt abgestellt war. Zu diesen Zeiten herrschte dort reger Publikumsverkehr. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) mahnt zur Wachsamkeit und bittet um sachdienliche Hinweise.

