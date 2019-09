Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Überlegungen für Blaulichtzentrum in Weil am Rhein

Freiburg (ots)

GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS FREIBURG UND DER STADT WEIL AM RHEIN VOM 27.09.2019

Staatssekretär des Innenministeriums Wilfried Klenk besichtigt Arbeits- und Unterbringungssituation der Polizeidienststellen - Polizeipräsident Franz Semling und Oberbürgermeister Wolfgang Dietz bekräftigen Interesse an der Idee für bauliche Bündelung von Verkehrskommissariat und Polizeirevier in Weil am Rhein.

Weil am Rhein. Über die mögliche Errichtung eines sogenannten Blaulichtzentrums in Weil am Rhein tauschten sich jüngst der Staatssekretär des Inneren, Wilfried Klenk, mit Polizeipräsident Franz Semling und Oberbürgermeister Wolfgang Dietz bei einem Vor-Ort-Termin aus. Ziel eines solchen Zentrums wäre die bauliche Bündelung der Einrichtungen von Verkehrskommissariat und Polizeirevier Weil am Rhein unter einem Dach. Hintergrund für die Überlegungen sind unter anderem die aktuellen Arbeits- und Unterbringungsbedingungen in den beiden Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums Freiburg, von denen der Staatssekretär sich bei seinem Besuch einen Eindruck verschaffte.

Das Blaulichtzentrum könnte an der B3 beim Festplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zur Feuerwehr und zum Betriebshof der Stadt Weil am Rhein entstehen. Eine polizeiliche Ein-Standort-Lösung in Weil am Rhein, die rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar ist, würde neben zeitgemäßen Arbeitsbedingungen zahlreiche Synergieeffekte mit sich bringen. Diese würde sich auch günstig auf die Mittelbewirtschaftung bei der Polizei auswirken. "Ich denke da zum Beispiel an gemeinsam nutzbare Besprechungsräume, Sanitäreinrichtungen oder Gewahrsamsräumlichkeiten", betonte Semling bei dem Treffen. "Sollte es dazu kommen, hätten wir durch diese Zentralisierung die Chance, uns zukunftsorientiert und an den örtlichen Bedürfnissen ausgerichtet aufstellen zu können."

Für die Stadt Weil am Rhein würden sich hingegen mittel- und langfristig interessante städtebauliche Optionen durch ein solches Projekt ergeben, wie OB Dietz erklärt: "Ich sehe in Friedlingen mögliche Synergieeffekte mit den benachbarten Grundstücken sowie eine langfristige Perspektive für die bauliche Entwicklung in diesem Teil der Stadt." Ähnliches gelte auch für den Standort des jetzigen Polizeireviers gegenüber des Einkaufszentrums Insel. Der OB kann sich auch eine gemeinsame Entwicklung der beiden Standorte zusammen mit dem Land vorstellen. Von einem Blaulichtzentrum würden also sowohl Stadt als auch Polizei klar profitieren. Semling und Dietz begrüßen daher sehr das Interesse des Landes an der gemeinsamen Idee.

