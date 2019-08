Polizei Aachen

POL-AC: Kurios: Betrugsmasche; falscher Polizist bezeichnet mögliches Opfer als Schlampe

Simmerath (ots)

Auch Gauner oder die, die es einmal werden wollen, haben einen unterschiedlichen Bildungs- und Ausbildungsstand.

Einen solchen Beweis erbrachte gestern Abend ein offenbar angehender Betrüger. Die Vermutung liegt nahe, dass er sich noch in der Grundausbildung befindet.

Jedenfalls hatte er bei einer Seniorin in Simmerath angerufen und ihr mitgeteilt, dass in der Nachbar-schaft eingebrochen worden sei. Sie solle alles verriegeln und verrammeln, da man Erkenntnisse habe, dass auch bei ihr eingebrochen wird. Zu guter Letzt der Hinweis, nachher komme ein Zivilbeamter vorbei und nehme die Wertsachen wie Bargeld und Schmuck in Verwahrung. Die Seniorin schaltete schnell, wähnte einen falschen Polizisten am Telefon und machte deutlich, dass sie auf diese Betrugsmasche nicht reinfalle.

Kommunikativ offenbar noch nicht beschult, bezeichnete der Betrüger die Frau daraufhin als Schlampe und legte wutentbrannt auf.

Die Seniorin benachrichtigte die Polizei. Die Beamten lobten sie, dass sie nicht auf die Masche reingefallen war.

Polizeiliches Fazit: Sollte der angehende Betrüger auf diesem Niveau verharren, würde dies die Arbeit der Polizei natürlich wesentlich erleichtern...Unsere Wünsche begleiten ihn. (pk)

