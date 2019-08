Polizei Aachen

POL-AC: Polizei bilanziert den Einsatz Klimacamp 2019

Erkelenz/ Mönchengladbach/ Aachen (ots)

Das Klimacamp 2019 verlief, überwiegend friedlich und gewaltfrei. Die Polizei bilanziert im Zeitraum der Blockadeaktionen um das Kraftwerk Frimmersdorf und den Tagebau Garzweiler bislang folgende Maßnahmen. Eine minderjährige Person wurde an die Jugendanlaufstelle übergeben. Es wurden 19 Personen zur Identitätsfeststellung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Nach Abschluss der Identitätsfeststellung handelte es sich bei den festgehaltenen Personen um 13 weibliche und sechs männliche. Bei fünf Personen war die Feststellung der Identität aufgrund zugeklebter Fingerkuppen nicht möglich. Eine konnte einen Ausweis vorlegen. Alle weiteren Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Nach Beendigung der Maßnahmen erfolgt die Entlassung aller. Die Polizei fertigte Strafanzeigen u.a. wegen Sachbeschädigung, Nötigung, Hausfriedensbruch und Unterschlagung. Nach derzeitigem Sachstand wurden keine Personen verletzt. Polizeiführer im Einsatz Wilhelm Sauer: "Wir waren gut aufgestellt und haben zeitgerecht, konsequent und angemessen agiert. Ich kann es nur begrüßen, dass man einem Protest öffentlich Ausdruck verleiht, ohne dass sich dabei Provokationen, Aggressionen oder Gewalt gegen meine Kolleginnen und Kollegen richten." Bereits zu Beginn des Klimacamps, welches im Zeitraum vom 15.08.2019 bis zum 27.08.2019 angemeldet war, kam es zu diversen Straftaten. Am 20.08.2019 bemerkte der RWE-Sicherheitsdienst eine Beschädigung des Zauns am Kraftwerk Neurath und das Fehlen von Stromverteilerdosen. Hinweise zu tatverdächtigen Personen lagen nicht vor. Ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahl wurde eingeleitet. Am 21.08.2019 meldeten Mitarbeiter des RWE-Sicherheitsdienstes mehrere Sachbeschädigungen im Bereich der Lützerather Straße. Bislang Unbekannte Täter beschmierten Pumpkästen, Trafohäuser, Absperrbarken und Zaunelemente mit Farbe und Fäkalien. Weiterhin setzten unbekannte Täter am 24.08.2019 gegen 16.40 Uhr eine Pumpstation an der L277 Jackerath / L19 Immerath in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Am 24.08.2019 gegen 18.15 Uhr meldeten Aktivisten eine Spontanversammlung vor dem Polizeipräsidium Aachen (Auf Krummerück) an. 35 Personen nahmen an dieser solidarischen Aktion, die für die zur Identitätsfeststellung festgehaltenen Personen aus der Sitzblockade am Skywalk in Garzweiler, teil. (fp)

