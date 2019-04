Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wem gehört dieser Goldschmuck? - Polizei sucht Eigentümer

Cuxhaven (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu über dreißig Einbrüchen in Bremerhaven und dem Cuxland stellten Polizeibeamte bereits im Februar im Rahmen von Wohnungsdurchsuchungen in Bremerhaven hochwertigen Goldschmuck sicher. Es besteht der Verdacht, dass der Schmuck aus Einbruchstaten stammen könnte. Die mutmaßlichen Täter sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die Polizei bittet die Eigentümerinnen und Eigentümer der abgebildeten Schmuckstücke, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Die Fotos können in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Cuxhaven unter:

https://bit.ly/2VAsOB6

angesehen werden.

Polizeiinspektion Cuxhaven

