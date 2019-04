Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Dank aufmerksamer Zeugen - Polizei stellt Verdächtigen + Alkoholisiert am Steuer + 79-jährige Radlerin bei Unfall verletzt - Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen - Polizei stellt Verdächtigen

Cuxhaven. Seit dem gestrigen Dienstag wurde ein 35-Jähriger aus Wuppertal in mehreren Gemeinden im Landkreis Cuxhaven auffällig. So wurde er von einem Autobesitzer auf frischer Tat dabei betroffen, als er sich auf dem Parkplatz eines Blumenhauses in Nordholz in dessen Wagen setzte. Der 35-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten und aufgrund von Hinweisen einer anderen Dienststelle dem sozialpsychiatrischen Dienst vorgeführt. Nach entsprechender Begutachtung konnte der Nordrhein-Westfale seinen Weg fortsetzen. In der Nacht zum heutigen Mittwoch fiel er im Bereich der Balsenstraße erneut auf, als er zwischen dort abgestellten Autos umherschlich. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Er hatte Süßigkeiten aus einem der Fahrzeuge und ein Autoradio eines in der Nähe abgestellten Pkw bei sich. Angeblich waren die Fahrzeuge nicht verschlossen. Aufbruchspuren waren nicht festzustellen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Wenige Stunden später wurde er in Stubben in einem fremden Auto beim Durchsuchen eines Handschuhfaches angetroffen. Die Ermittlungen dauern an.

Alkoholisiert am Steuer - Polizei stellt Führerschein sicher

Geestland. Unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Geestland, der mit seinem Pkw am Mittwochmorgen gegen 7:55 Uhr die Wurster Landstraße aus Wremen kommend, in Richtung Imsum befuhr und dort von Beamten des Polizeikommissariates Geestland kontrolliert worden ist. Vor Ort konnte in der Atemluft des Fahrzeugführers durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein des Fahrzeugführers sicher.

79-jährige Radlerin bei Unfall verletzt - Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven. Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Pkw, der am Montag gegen 11 Uhr in der Wilhelmstraße mit einer entgegenkommenden Radlerin zusammengestoßen sein soll. Die 79-jährige Radlerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der etwa 25-jährige Autofahrer soll sich nach dem Befinden der Frau erkundigt haben, bevor er in Richtung Poststraße davonfuhr. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

