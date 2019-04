Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Terrassentüren aufgebrochen - Einbrecher suchen Bares + Versuchter Einbruch in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Terrassentüren aufgebrochen - Einbrecher suchen Bares

Hagen im Bremischen. Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagabend (13.-14.04.19) versuchten ein oder mehrere Täter in der Bohrturmstraße in Hagen erfolglos, eine Terrassentür aufzubrechen, um in ein Wohnhaus zu gelangen. Zur gleichen Zeit kam es in der Nachbarschaft, in der Straße Tannenhain, zu einem vollendeten Einbruch. Hier machten sich die bisher unbekannten Täter ebenfalls an einer Terrassentür zu schaffen. Nachdem sie so in das Einfamilienhaus gelangen konnten, durchsuchten sie diverse Räume. Nach ersten Angaben wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Auch in der Straße "Amtsdamm" waren Einbrecher aktiv. Am Montag (15.04.19) gelangten unbekannte Personen im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr in ein Wohnhaus, nachdem sie eine Nebeneingangstür aufgehebelt haben. Konkrete Angaben zu dem Diebesgut liegen noch nicht vor. Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagfrüh (15.-16.04.2019) schlug jemand die Scheibe einer Terrassentür zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Grünen Weg in Hagen ein. In die Wohnung gelangten der oder die Täter jedoch nicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf (04706 / 9480) zu wenden.

+++++++++++++++

Versuchter Einbruch in Cuxhaven

Cuxhaven. Am Montagabend (15.04.19) kam es in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19:45 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Küddowstraße. Der oder die Täter versuchten erfolglos, eine Wohnungstür innerhalb eines Mehrparteienhauses aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell