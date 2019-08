Polizei Aachen

POL-AC: Das neue Schuljahr hat begonnen - I-Dötzchen sind wieder unterwegs

StädteRegion Aachen (ots)

Die Sommerferien sind vorbei und das neue Schuljahr hat begonnen. Somit dürfen wir in diesem Monat neue junge Verkehrsteilnehmer auf unseren Straße begrüßen. Von nun an sind die I-Dötzchen jeden Morgen auf dem Weg zur Schule. Die Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal sensibilisieren. Kinder in diesem Alter nehmen ihre Umwelt häufig noch aus einem anderen Blickwinkel wahr. Entfernungen und Geschwindigkeiten werden oft noch anders eingeschätzt. Insofern ist es besonders wichtig, dass sich alle Verkehrsteilnehmer auf diese Situation einstellen.

Aus diesem Grund appelliert die Polizei an alle Kraftfahrer/-innen: "Fahren Sie stets vorausschauend und seien Sie insbesondere im Bereich von Schulwegen immer bremsbereit!"

Tipps für die Eltern: Helle Kleidung und Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit der Kinder im Straßenverkehr während der Dunkelheit.

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei empfehlen, den Schulweg mit dem Kind im Vorhinein zu üben. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass der kürzeste Weg nicht immer der sicherste ist. Schenken Sie ihrem Kind das Vertrauen und geben ihm die Chance, den Schulweg eigenverantwortlich zu meistern.

Das gut gemeinte "Elterntaxi" bringt oftmals mehr Problem als positive Aspekte mit sich. Durch das unmittelbare Anhalten vor der Schule entstehen oftmals Gefahrenstellen, die zu Unfällen führen können.

Wenn Sie Fragen haben, stehen die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Aachen unter 0241 9577-41201 gern Rede und Antwort. (fp)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell