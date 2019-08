Polizei Aachen

POL-AC: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Aachen (ots)

Letzten Samstag (24.08.19) gegen 21 Uhr kam es an der Kreuzung Peterstraße/ Peterskirchhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25- jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 32- jähriger Autofahrer befuhr zur Unfallzeit die Peterstraße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts in die Straße "Peterskirchhof" abzubiegen. Hierbei übersah er den rechts von ihm auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer. Durch den Zusammenstoß kam der 25- Jährige zu Fall und verletzte sich schwer; ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. (pw)

