Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Personen bei Kradunfall verletzt

Monschau (ots)

Insgesamt 5 Personen wurden am Sonntagnachmittag gegen 15.40 h bei einem Motorradunfall in der Ortslage Rohren leicht verletzt. Im Kurvenbereich waren zwei sich entgegenkommende Motorradfahrer zusammengestoßen. Ein nachfolgender Kradfahrer kam infolge seiner Notbremsung zu Fall. Die verletzten Kradfahrer einschließlich ihrer Beifahrer wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Motorräder mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.500 Euro.

Robens, EPHK FLD/Leitstelle

