POL-AC: Gebäude und mehrere Fahrzeuge beschädigt - Autoradio gestohlen - Hoher Sachschaden

Herzogenrath (ots)

Gestern (20.08.2019) gegen 20.30 Uhr alarmierte der Betreiber eines Sandwerks in Herzogenrath die Polizei und teilte mit, dass man bei ihm eingebrochen habe. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter das Gelände des Sandwerks betreten und sechs Fahrzeuge dort teils erheblich beschädigt und ein Autoradio entwendet. Darüber hinaus wurde ein Elektro Trafohaus mit Farbe besprüht und Fenster zu den Umkleideräumen im Bürogebäude gewaltsam geöffnet. Der Geschädigte schätzt den entstanden Sachschaden auf ca. 50000 EUR. Hinweise bitte an die Kripo in Aachen unter 0241 - 9577 33401 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten). (fp)

