Polizei Aachen

POL-AC: Zeugen gesucht - Unbekannter Täter bedroht Taxifahrer und flüchtet mit Geldbörse

Aachen (ots)

Am Sonntag (25.08.2019), gegen 15.00 Uhr, bestieg ein bislang unbekannter Mann am Krankenhaus in Eschweiler ein Taxi und ließ sich nach Aachen befördern. Die Fahrt endete auf der Schumacherstraße in Aachen. Als der Taxifahrer den fälligen Betrag einforderte, bedrohte der bislang unbekannte Täter diesen mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Anschließend floh der Räuber.

Der mutmaßliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 45 Jahre alt, 190 cm groß, kräftige Statur, Glatze und Vollbart, südländische Erscheinung, bekleidet mit einer blauen Sportjacke, hellrotem T-shirt, Jeanshose und dunklen Schuhen.

Hinweise bitte an die Kripo in Aachen unter 0241 - 9577 31501 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozeiten).

Das angehängte Bild kann rechtefrei genutzt werden. (fp)

