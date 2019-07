Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit Sachschaden - Unfallfahrer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Bergkamen (ots)

Ein 50-jähriger Bergkamener befuhr am Freitag (05.07.19) gegen 17:00 Uhr mit seinem Pkw die "Kampstraße" in Bergkamen-Weddinghofen stadtauswärts. Vor ihm musste ein 48-jähriger Dortmunder seinen Pkw verkehrsbedingt hinter einem geparkten Pkw zum Stehen bringen. Der Bergkamener erkannte dies zu spät und fuhr dem Dortmunder auf. Während der Unfallaufnahme konnte deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft des Bergkameners festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe in der PW Kamen entnommen. Der Führerschein wurde sichergstellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

