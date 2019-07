Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall - auf parkenden PKW aufgefahren

Bergkamen (ots)

Am Donnerstag (04.07.2019) fuhr gegen 19.30 Uhr ein 18 jähriger Bergkamener auf dem Westenhellweg in Richtung Ostenhellweg. In Höhe der Hausnummer 65, so die Aussage des Fahrers, sei er kurz eingeschlafen und durch einen Aufschrei seiner 17 jährigen Beifahrerin geweckt worden. Er konnte einem Baum ausweichen, fuhr über den Gehweg und prallte gegen einen parkenden PKW. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Da der 18 Jährige nicht die nötige Fahrerlaubnis hatte, konnte sein Führerschein nicht sichergestellt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell