Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Verkehrsunfallflucht in Alsdorf - Frau wird verletzt

Alsdorf (ots)

Am Dienstag (27.08.2019) um 13.50 Uhr, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw eine Frau in Alsdorf Schaufenberg angefahren und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Zur Unfallzeit befuhr ein hellblauer VW Golf 4 mit Aachener Kennzeichen die Paul-Dorn-Straße in Alsdorf Schaufenberg. In Höhe Haus Nr. 19 erfasste dieser die schwangere Frau, woraufhin diese zu Boden stürzte. Dabei erlitt Sie Verletzungen an Kopf und Schulter. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Mauerstraße fort. Im Rahmen der Fahndung wurde das Fahrzeug noch einmal auf der Luisenstraße / Hoengener Straße in Alsdorf gesehen und verfolgt. Es konnte jedoch über die Kirchstraße - Raderstraße in Alsdorf-Hoengen entkommen.

Zeugen werden gebeten, sich zu Bürodienstzeiten bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 42101 zu melden. (fp)

