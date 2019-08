Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Feuer zerstörte eine Gartengrillhütte

Burbach (ots)

8000,- Euro Schaden hinterlässt ein Feuer in einer Gartengrillhütte in Burbach. Der Brand war am frühen Donnerstagmorgen (22.08.2019), gegen 04:45 Uhr, entdeckt worden. Am gestrigen Abend fand in der Hütte noch eine Grillfeier statt. Zur Zeit geht die Polizei davon aus, dass die Feuerstelle beim Verlassen der Hütte noch nicht richtig abgelöscht war und sich so das Feuer ausbreiten konnten. Die Ermittlung der genauen Brandursache hat das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Siegen übernommen.

