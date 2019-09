Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen Wasenweiler - Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Da eine Pkw-Fahrerin am Mittwoch 25.09.2019 gg. 12:20 Uhr sichtlich schneller als die erlaubten 30km/h durch Ihringen-Wasenweiler fuhr entschloss sich die ihr nachfolgende Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Breisach eine verkehrsbelehrende Kontrolle durchzuführen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin aufgrund der konsumierten Alkoholmenge gar nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Eine Blutentnahme zur Bestimmung des Alkoholgehaltes wurde durchgeführt. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg wird vorgelegt.

