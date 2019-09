Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Efringen-Kirchen: Verdächtige Telefonanrufe

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.09.2019, wurden in Weil am Rhein und Efringen-Kirchen mehrere Bürger von einer unbekannten Frau angerufen, die vorgab, dass die Angerufenen noch Schulden zu begleichen hätten. So verlangte die Frau, die nur gebrochen Deutsch und mit osteuropäischen Akzent sprach, dass die Angerufenen die "Eins" drücken sollten. Das taten diese jedoch nicht und damit das einzig Richtige. Ermittlungen der Polizei ergaben zudem, dass die auf dem Display angezeigte Telefonnummer nicht vergeben ist.

