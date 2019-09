Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mülleimer am Sportplatz in Brand gesetzt

Freiburg (ots)

Unbekannte setzten am Mittwoch, 25.09.2019, gegen 15.30 Uhr, einen grünen Plastikmüllereimer am Sportplatz in Brand. Die Feuerwehr Schopfheim wurde alarmiert und konnte den Brand zeitnah löschen, sodass sich die Beschädigung auf den Mülleimer selbst beschränkt. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 100 Euro.

