Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Fünf Gartenhütten beschädigt

Freiburg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an fünf Gartenhütten kam es zwischen Dienstag, 24.09.2019, und Mittwoch, 25.09.2019, in der Gartenanlage " Auf der Spani". Unbekannte schlugen an den Hütten Fenster ein und brachen die Türen auf. Gartenmöbel wurden zerstört und teilweise in den Fluss "Wiese" geworfen. Aus den Gartenhütten wurde nichts entwendet. Der Gesamtschaden an den selbst erbauten Lauben liegt bei zirka 500 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen.

