Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Junge wird geschlagen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein 10-jähriger Junge ist am Mittwoch, 25.09.2019, zur Mittagszeit von einem älteren Jungen in Bad Säckingen geschlagen worden. Die Polizei sucht Zeugen! Zusammen mit seinem Vater zeigte der Junge an, dass er in der Bergseestraße in Höhe eines China-Restaurants gegen 12:45 Uhr plötzlich von einem älteren Jungen ins Gesicht geschlagen worden sei. Der Tatverdächtige habe ihn von hinten überholt und als er auf gleicher Höhe war, ihm den Schlag versetzt. Der angegriffene Junge ging zu Boden und erlitt Nasenbluten. Der Tatverdächtige sei in Richtung Innenstadt davongerannt. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 160 cm groß, kurze lockige blonde Haare, trug eine rotes T-Shirt und eine dunkelbraune Hose. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen haben, sich unter der Telefonnummer 07761 934-0 zu melden.

