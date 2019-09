Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Fahrradfahrerin stürzt auf abschüssigen Straßenabschnitt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Mittwoch, 25.09.2019, bei Albbruck zugezogen. Die 65 Jahre alte Frau war gegen 08:15 Uhr auf der Hochsaler Straße von Hochsal nach Schachen gefahren. Auf der abschüssigen Strecke verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzte Frau und brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad wurden durch den Sturz nur Kratzer verursacht.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell