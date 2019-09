Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl aus Auto - größerer Bargeldbetrag gestohlen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Aus einem Auto, das auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Rheinfelden am Montag, 23.09.2019, für eine halbe Stunde abgestellt war, wurde ein Kuvert mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Die 35 Jahre alte Fahrerin hatte den Wagen gegen 19:30 Uhr vor dem Restaurant in der Großmattstraße abgestellt und hatte dieses besucht. In ihrem Auto lag in der Mittelkonsole ein weißer Briefumschlag, in dem sich das Bargeld befand. Als die Frau gegen 20:00 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, war dieser offen und das Geld weg. Aufbruchspuren waren am Auto nicht erkennbar. Das Polizeirevier Rheinfelden bittet Personen, die auf diesem Parkplatz Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden (Kontakt 07623 7404-0).

