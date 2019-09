Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mit über zwei Promille gegen Straßenlaterne - Autofahrer kommt von Straße ab

Freiburg (ots)

Mit über zwei Promille intus ist ein Autofahrer am Dienstag, 24.09.2019, in Lörrach von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der 46 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Der Unfall passierte gegen 14:35 Uhr im Steinenweg. In einer Kurve war der Mann mit seinem Honda nach rechts geraten. Durch die Aufprallwucht verbog sich die Laterne, der Pkw war nicht mehr fahrbar. Allein der Schaden an der Laterne dürfte mehrere tausend Euro betragen. Ein Alcomtentest bei dem Fahrer ergab ca. 2,4 Promille. Es folgten eine Blutprobe und die Beschlagnahme seines Führerscheins.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell