Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Faltzelt beschädigt PKW

Bad Bentheim (ots)

Gestern Mittag wurde gegen 13:00 Uhr ein in der Wilmersdorfer Straße abgestellter PKW beschädigt. Ein blaues 2-Mann Faltzelt wurde durch die Windböen gegen den geparkten PKW gedrückt und verursachte Lackschäden. Hinweise zu dem Eigentümer des Zeltes oder dazu, ob es jemand zwecks Entsorgung an die Straße gestellt hat, nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

