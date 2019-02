Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Ostrach - Streifenwagen beschädigt

Im Rahmen einer Fasnacht-Veranstaltung wurde am Samstag gegen 22:30 Uhr ein an der Ecke Alter Schulweg/Zum Brandweiher in Ostrach abgestellter Streifenwagen vorsätzlich beschädigt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein 36 jähriger Mann ein Verkehrsschild auf den Streifenwagen geworfen hatte. Hierdurch entstand an der Windschutzscheibe ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Der Tatverdächtige konnte unmittelbar neben dem Streifenwagen angetroffen werden und verweigerte anfänglich die Angaben seiner Personalien.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Thomas Pecher, KHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell